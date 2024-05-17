2024-05-17 22:18:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

شهدت مباراة نادي ديبورتيفو سييسترا ونيولز أولد بويز في مسابقة كأس الأرجنتين حدثا تاريخيا غير مسبوق وذلك بمشاركة أصغر لاعب في تاريخ الكرة الأرجنتينية في مباراة رسمية.

وفي الدقيقة 84 من المباراة التي كانت تندرج ضمن الدور السادس عشر من الكأس، دفع مدرب نادي ديبورتيفو سييسترا بالطفل ماتيو أبولونيو بيريوزو ذي الأربعة عشر عاما والذي شارك لمدة تتجاوز بقليل 6 دقائق في المواجهة التي انتهت بتأهل نيولز أولد بويز بعد الفوز (1 ـ 0).

ورغم إقصاء فريقه من سباق كأس الأرجنتين إلا أن أبولونيو المولود في 17 أبريل نيسان 2010، كان بطلا لحدث تاريخي في كرة القدم الأرجنتينية وسجل إسمه كأصغر لاعب في التاريخ يخوض مباراة رسمية.

وتداولت منصات التواصل على نطاق واسع لحظة دخول أبولونيو في الدقيقة 84 بديلا لزميله غونزالو برافو، فيما شبه الكثير من المتابعين تلك اللحظة بلحظة مشاركة ليونيل ميسي أسطورة الكرة الأرجنتينية في إحدى مباريات فريقه برشلونة وذلك عام 2004 عندما كان بعمر 17 سنة وأصبح آنذاك ثالث أصغر لاعب يلعب مع صفوف الفريق الأول لبرشلونة وأصغر لاعب على الإطلاق يخوض مباراة مع الفريق في الدوري الإسباني.

ويلعب ماتيو أبولونيو في خطة مدافع ولاعب ارتكاز، ويحتل فريقه ديبورتيفو سييسترا المركز 13 في الدوري الأرجنتيني.