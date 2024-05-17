25 ألف موظف كوردي يتسلمون رواتب نيسان عبر "حسابي"

2024-05-17 23:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت حكومة إقليم كوردستان، يوم الجمعة، تسلم أكثر من 25 ألف موظف حكومي، رواتبهم عبر مشروع "حسابي".

وذكرت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة اقليم كوردستان، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الموظفين ممن لديهم بطاقات مصرفية تمكنهم من استلام رواتبهم عن طريق أجهزة الصرافة الآلية، سيتسلمون رواتبهم تباعاً حتى نهاية الأسبوع المقبل".

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، قد أكد في وقت سابق بأن مليون موظف سيتمكن من الوصول إلى الخدمات المصرفية بنهاية العام الجاري، كما أن الوصول للخدمات المالية في الإقليم سيرتفع لـ35% حتى أواخر 2024.