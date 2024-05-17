انتصار وثلاثة تعادلات في دوري النجوم
2024-05-17 23:06:03 - المصدر: واع
بغداد – واع
جرت اليوم الجمعة اربع مباريات ضمن منافسات الجولة 29 من دوري نجوم العراق بكرة القدم.
وحقق الشرطة انتصارا على كربلاء بنتيجة (2-1) في حين تعادل الكرخ أمام النفط من دون أهداف، وكذلك الحدود مع أربيل بنتيجة سلبية، بينما حسم التعادل الايجابي لقاء نفط البصرة مع أمانة بغداد بهدف لكل منهما.
جرت اليوم الجمعة اربع مباريات ضمن منافسات الجولة 29 من دوري نجوم العراق بكرة القدم.
وحقق الشرطة انتصارا على كربلاء بنتيجة (2-1) في حين تعادل الكرخ أمام النفط من دون أهداف، وكذلك الحدود مع أربيل بنتيجة سلبية، بينما حسم التعادل الايجابي لقاء نفط البصرة مع أمانة بغداد بهدف لكل منهما.