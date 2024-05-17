انتصار وثلاثة تعادلات في دوري النجوم

2024-05-17 23:06:03 - المصدر: واع

بغداد – واعجرت اليوم الجمعة اربع مباريات ضمن منافسات الجولة 29 من دوري نجوم العراق بكرة القدم.وحقق الشرطة انتصارا على كربلاء بنتيجة (2-1) في حين تعادل الكرخ أمام النفط من دون أهداف، وكذلك الحدود مع أربيل بنتيجة سلبية، بينما حسم التعادل الايجابي لقاء نفط البصرة مع أمانة بغداد بهدف لكل منهما.