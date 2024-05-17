يوفنتوس يقيل أليجري رسميا

2024-05-17 23:06:03 - المصدر: واع

متابعة - واعأعلن نادي يوفنتوس، اليوم الجمعة، إقالة ماسيمليانو أليجري من منصبه كمدرب للفريق.وقال يوفنتوس، في بيان عبر موقعه الرسمي: "يعلن نادي يوفنتوس إعفاء أليجري من منصبه كمدرب للفريق الأول".وأضاف "تأتي الإقالة بعد سلوكيات معينة أثناء وبعد نهائي كأس إيطاليا، والتي اعتبرها النادي تتعارض مع قيم يوفنتوس ومع السلوك الذي يجب أن يتبناه من يمثله".وتابع البيان "تنتهي فترة التعاون التي بدأت في عام 2014، واستأنفت في 2021، وانتهت بعد المواسم الثلاث الأخيرة مع نهائي الكأس".وأعرب يوفنتوس عن تمنياته بالتوفيق لأليجري في مستقبله المهني.كان أليجري، قاد يوفنتوس للفوز بلقب كأس إيطاليا، عقب تغلبه على أتالانتا الأربعاء الماضي، (1-0)، في مباراة شهدت أحداثا مثيرة للجدل من المدرب.وتعرض أليجري للطرد في الدقائق الأخيرة من المباراة، بعد انفعالات شديدة تجاه حكام المباراة، بينما دخل في مشادات مع مديري النادي أثناء التتويج باللقب.