2024-05-17 23:18:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تغلب فريق الشرطة على مضيفه فريق كربلاء يوم الجمعة، بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة 29 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب كربلاء الدولي عند الساعة الثامنة والنصف مساءً.

انتهى الشوط الاول بتقدم الشرطة بهدف بسام شاكر جاء في الدقيقة 18، وفي الشوط الثاني سجل محمود المواس هدف ثاني للشرطة في الدقيقة 58، وقلص كربلاء النتيجة بتسجيله هدفه الوحيد من ركلة جزاء نفذها بنجاح كريم بن عريف في الدقيقة 90+1.

أدار اللقاء طاقم تحكيم تألف من زيد ثامر حكم ساحة، وحيدر عبد الحسن مساعدا أولا، أمير داوود مساعدا ثانٍ، ومهند مناف حكما رابعا، وأحمد جمعة حكم" فار".

واستعاد الشرطة الصدارة مؤقتاً بفوزه اليوم برصيد 64 نقطة بانتظار نتيجة لقاء القوة الجوية مع الميناء ضمن الجولة ذاتها ، بينما تجمد رصيد كربلاء عند النقطة 29 بالمركز 14.