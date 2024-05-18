المسعودي من مطار بغداد: قوافل الحجاج البرية ستنطلق بعد 3 أيام

2024-05-18 00:12:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس هيئة الحج والعمرة الشيخ سامي المسعودي، أن قوافل الحجاج البرية ستنطلق بعد 3 أيام.وقال الشيخ المسعودي في تصريح خلال اشرافه على انطلاق أولى الرحلات الجوية للحجاج من مطار بغداد الدولي تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رحلات الحج الجوية ستكون من مطارات بغداد والنجف والبصرة وكركوك والسليمانية وأربيل".وأضاف، أن "القوافل البرية ستنطلق بعد 3 أيام".