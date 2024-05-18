2024-05-18 00:12:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أنطلقت مساء اليوم الجمعة، (17 ايار 2024)، أول وجبة من الحجاج العراقيين الى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج للعام الجاري.

وغادرت أولى دفعة من الحجاج عبر مطار بغداد الدولي وامتاز أفرادها بكبار السن من النساء والرجال.

وكانت وزارة النقل، حددت يوم 18 ايار (غدا السبت)، موعداً لبدء التفويج الجوي، فيما سيكون البري يوم الأربعاء المقبل.

يشار الى ان وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، كان قد وجه بوقت سابق مديريات الاستخبارات كافة بمتابعة جميع عمليات التفويج وعدم السماح لتحرك أي عجلة تحمل الحجاج من دون حماية وأن تشرع جميع العجلات بالسير في الطرق المخصصة لها وفق الخطة المرسومة.









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