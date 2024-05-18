"رماة العراق" يصوبون على اهدافهم ويرفعون رصيد الأوسمة إلى 5 في بطولة العرب

2024-05-18 00:18:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ واصل لاعبو منتخب العراق للرماية حصدهم للأوسمة الملونة خلال منافسات البطولة العربية السابعة عشرة التي تقام حالياً في مدينة بني خلاد التونسية.

حيث حقق اللاعب علي مالك وزميلته فاطمة عباس وهيب الوسامَ النحاسي ضمن فئة المختلط (مكس) لفعالية المسدس الهوائي 10 أمتار، وجاء هذا الإنجاز بعد أن خاضا منافسات السباق العام.

كما حقق الرماة مصطفى فرات ومهدي رائد ويعقوب محمد الوسامَ الفضي الأول للعراق في فئة الناشئين بفعالية المسدس الهوائي 10 أمتار، حيث جمعوا 1618 من النقاط، وبهذا الوسام رفع المنتخب العراقي رصيده إلى خمسة أوسمة ملونة من منافسات البطولة، بواقع وسام فضي وأربعة نحاسية.