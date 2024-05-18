عشية انتخاب الرئيس.. نائب يدحض توقيعه تأييدا لترشيح المشهداني

2024-05-18 00:54:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن القيادي في حزب الجماهير الوطنية النائب هيثم محمود الزهوان، الجمعة (17 ايار 2024) تأييده لترشيح النائب سالم العيساوي لمنصب رئيس مجلس النواب.

ودعا الزهوان عبر تغريدة له بمنصة (إكس) للعيساوي "بالتوفيق والنجاح ونيل الثقة من الأخوة النواب في البرلمان".

يشار الى ان تغريدة النائب الزهوان جاءت بعد تداول اسمه ضمن قائمة نواب موقعين لدعم رئيس البرلمان الأسبق محمود المشهداني لرئاسة مجلس النواب لتأتي التغريدة نافيةً التوقيع المدرج ما يرفع الشكوك حيال باقي التواقيع المدرجة.

ومن المقرر ان يعقد البرلمان السبت جلسته اعتيادية تشهد انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، وتنحصر المنافسة بين المشهداني والعيساوي.



