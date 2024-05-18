2024-05-18 01:06:06 - المصدر: منصة إيشان

لم يتبقَ الكثير على جلسة انتخاب “خليفة الحلبوسي” الذي سيمسك بمطرقة رئيس البرلمان، حين تستمر جولة الانتخاب بين المتنافسين الأبرز؛ محمود المشهداني، وسالم العيساوي. اليوم، هو “السبت السني” الذي سيتنافس فيه الخصوم داخل المكون على رئاسة البرلمان، وصاروا صفّين، الأول يدعم المشهداني والثاني يصطف مع العيساوي. من الموصل إلى بغداد، ومروراً بالمحافظات السنية، صدرت مواقف […]

ظهرت المقالة “السبت السني”.. طبولٌ تقرع من الموصل حتى بغداد! أولاً على Eishan.