الشمري لشفق نيوز: اعتقالات وملاحقات للخارجين عن القانون في البصرة

2024-05-18 01:12:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، يوم السبت، عن اعتقال عدد من الأشخاص الذين وصفهم بالخارجين عن القانون في محافظة البصرة.

وقال الشمري لوكالة شفق نيوز، إن القضاء العراقي اصدر اوامر قبض بحق المعتدين على مقر مكافحة المخدرات.

وأضاف أن قوات الأمنية: نفذت الأوامر، والقت القبض القبض على عدد منهم ونواصل ملاحقة باقي الخارجين على القانون في البصرة".

وكان مسلحون هاجموا يوم الجمعة مكتب مكافحة الإجرام في قضاء شط العرب في البصرة بنيران كثيفة، بعد اعتقال احد المتهمين بتجارة المخدرات، ما دعا القوات الأمنية للاشتباك معهم ومطاردتهم وقطع الطرق المؤدية إلى المكتب،