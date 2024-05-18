وزير الداخلية: جميع قوافل الحجاج مؤمنة حسب الخطة المرسومة

2024-05-18 02:06:02 - المصدر: واع

بغداد – واعاكد وزير الداخلية رئيس اللجنة الأمنية العليا عبد الامير الشمري، أن جميع قوافل الحجاج مؤمنة حسب الخطة المرسومة.وقال الشمري خلال اشرافه على إنطلاق أولى القوافل إلى بيت الله الحرام تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "جميع قوافل رحلات الحجاج العراقيين مؤمنة من قبل القوات الأمنية حسب الخطة المرسومة".