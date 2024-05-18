وزير النقل: وضعنا خطة متكاملة لتفويج الحجاج من جميع المطارات

2024-05-18 03:12:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، وضع خطة متكاملة لتفويج الحجاج من جميع المطارات العراقية.وقال السعداوي في مؤتمر صحفي جمعه مع وزير الداخلية عبد الامير الشمري و رئيس هيئة الحج والعمرة الشيخ سامي المسعودي تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، " وضعنا خطة متكاملة لتفويج الحجاج العراقيين من جميع المطارات العراقية الى مطارات المملكة العربية السعودية وسنتابع حركة الرحلات بشكل ميداني ومستمر لحين الانتهاء من عمليات التفويج ."وأضاف: "وجهنا الخطوط الجوية العراقية بتقديم عدد من التسهيلات إلى حجاج بيت الله الحرام والتعامل بانسانية ومراعاة ذوي الإعاقة والاحتياجات خاصة"، مبينا: أنه "ستكون هنالك خمس رحلات يوميا بعدها ستصل إلى 10 لحين انتهاء عملية التفويج ، كما أننا خصصنا طائرات واسعة البدن من بينها طائرة الاحلام الدريم لاينر خدمة لحجاج بيت الله الحرام ."وتابع، "وجهنا الشركة العامة لادارة المطارات والملاحة الجوية بالاستعدادات المُسبقة لتهيئة المطارات والأجواء و الصالات خدمة لحجاج بيت الله الحرام ."