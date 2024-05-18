وكيل مودريتش يكشف عن مصير نجم ريال مدريد في الموسم المقبل

2024-05-18 08:12:03 - المصدر: واع

متابعة - واع

أنهى وكيل أعمال نجم ريال مدريد الكرواتي لوكا مودريتش الجدل المثار مؤخراً حول مستقبل اللاعب مع الميرنجي.

وأثيرت الكثير من الشكوك حول مصير الكرواتي، سواء بالبقاء أو الرحيل عن قلعة "سانتياجو برنابيو"، خلال الموسم المقبل.

وقال وكيل اللاعب (فالدو ليميتش) خلال تصريحات صحفية ان "ريال مدريد هو أفضل نادٍ في العالم، ويديره أفضل رئيس في تاريخ كرة القدم، ولوكا مودريتش مدريدي يحب النادي ويعتبره منزله".

وأضاف: "على الأرجح سيبقى مودريتش موسماً آخر، وسيواصل كتابة التاريخ".

وينوي لوكا صاحب 38 عاماً، الاعتزال بقميص ريال مدريد فور نهاية عقده المقبل، ليصبح أكبر لاعب ينهي مسيرته بقميص الميرينجي، متجاوزاً باكو خينتو، الذي اعتزال بعمر 38 عاماً.

ويأتي ذلك بعدما تراجعت مشاركات مودريتش مع الميرينجي هذا الموسم، بتحوله للاعب بديل في أغلب المباريات، بقرار من المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

المصدر : كورة