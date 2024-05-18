انطلاق أولى قوافل الحجاج من مطار بغداد الدولي

2024-05-18 08:12:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم السبت، تفويج أولى قوافل الحجاج جوا عبر مطار بغداد الدولي، فيما أشارت إلى انطلاق الحجاج برا الأربعاء المقبل.

وقالت الداخلية العراقية في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنها استكملت جميع الاستعدادات، مبينة أن وزير الداخلية رئيس اللجنة الأمنية العليا لتأمين تفويج الحجاج إلى الديار المقدسة عبد الأمير الشمري أشرف، مساء الجمعة، على إنطلاق أول قوافل إلى بيت الله الحرام من مطار بغداد الدولي، بحضور وزير النقل ورئيس هيئة الحج والعمرة وعدد من الشخصيات والجهات المختصة.

وأضافت، أنه خلال توديع الوجبة الأولى من حجاج بيت الله الحرام، تم عقد مؤتمر صحفي مشترك، أكد فيه وزير الداخلية أن جميع قوافل رحلات الحجاج العراقيين مؤمنة من قبل القوات الأمنية حسب الخطة المرسومة.

وسبق وان تم تحديد يوم 18 آيار الجاري موعداً لانطلاق الحجاج جواً فيما يكون يوم 22 من الشهر ذاته موعدا لانطلاق الحج براً.