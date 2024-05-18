بيع المنديل الذي استخدمه برشلونة للتوقيع مع ميسي بنحو مليون دولار

2024-05-18 08:56:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت صالة مزادات بونهامز البريطانية بيع المنديل الذي وقع عليه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أول عقد له مع برشلونة في عام 2000، بما يقارب المليون دولار اميركي، وتحديداً حوالي 966 ألف دولار اميركي. وتم التوقيع على المنديل آنذاك في أواخر عام 2000 من قبل المدير الرياضي السابق لبرشلونة كارليس ريكساتش ومستشار الانتقالات جوزيب مينغويلا مع الوكيل الأرجنتيني هوراسيو جاجيولي أثناء تناول الغداء في نادٍ للتنس. وذكرت بونهامز أنّ هذا المنديل غيّر تاريخ النادي الكتالوني وميسي نفسه، الذي أصبح واحداً من أعظم اللاعبين عبر التاريخ، وكان لها دور فعال في منح بعض من أروع لحظات كرة القدم لمليارات المشجعين حول العالم. ويحصل حالياً نجم إنتر ميامي، ليونيل ميسي، على الراتب الأعلى بين كافة نجوم الدوري الأميركي، بواقع 20.4 مليون دولار. ويأتي الإيطالي لورينزو إنسيني نجم تورونتو، ثانيا براتب يبلغ 15.4 مليون دولار، بعدما كان في الصدارة العام الماضي. وفي المرتبة الثالثة، يأتي الإسباني سيرجيو بوسكيتس نجم إنتر ميامي، براتب 8.8 مليون دولار، متجاوزا السويسري شيردان شاكيري، الذي يتقاضى من شيكاغو فاير 8.2 مليون دولار. وبحسب صحيفة ذا أتلتيك، فإن معدل الرواتب للدوري الأميركي، ارتفع بنسبة 12.1 عن العام الماضي. كما يعد إنتر ميامي، الفريق الأعلى من حيث الرواتب، بما يقترب من 31 مليون دولار، فيما يأتي مونتريال في المرتبة الأخيرة بأقل من 11 مليون دولار. ويضم إنتر ميامي، مجموعة من النجوم البارزين السابقين في برشلونة، أمثال ميسي، بوسكيتس، لويس سواريز، وجوردي ألبا.