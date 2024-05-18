2024-05-18 09:06:03 - المصدر: واع

متابعة-واعيغادر نجم الدفاع الكاميروني (جويل ماتيب) ولاعب خط الوسط الإسباني (تياغو ألكانتارا) نادي ليفربول لدى انتهاء عقديهما نهاية الموسم الجاري.وأعلن نادي ليفربول عن مغادرة اللاعبين القريبة، قبل يومين من مباراة الفريق الأخيرة في الدوري الإنكليزي الممتاز.كان ماتيب (32 عاماً) وهو لاعب خط وسط مدافع قد التحق بالريدز قادما من شالكه الألماني في صفقة انتقال مجانية في موسم 2016 كواحد من أولى صفقات يورغن كلوب المدير الفني لليفربول.وخاض النجم الكاميروني الدولي السابق مع ليفربول 201 مباراة، وساعد الفريق في الفوز بدوري أبطال أوروبا والبريميرليغ.وقال كلوب: "لقد قلت من قبل أنه إذا كان هناك شخص واحد لا يهتم إذا تمت الاستهانة به فهو جويل، لكن الحقيقة أننا لم نتمكن من تقييمه بدرجة أكبر".أما تياغو لاعب خط الوسط الإسباني السابق، فقضى أربعة أعوام مع ليفربول، لكن الإصابات قللت فرص مشاركته لثمانية وتسعين مباراة.وقال كلوب عن ألكنتارا: "هو "فنان في اللعبة لن يرسم إلا أجمل الصور، فنيا، هو جيد للغاية، موهبة يمكنها اللعب في أي فريق في العالم، وكان شرفاً أن يتواجد معنا".المصدر : سكاي نيوز