بالصور: وزير الصحة صالح الحسناوي يصل مدينة الناصرية

2024-05-18 09:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:وصل وزير الصحة الدكتور صالح مهدي الحسناوي، إلى مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، وذلك عبر مطار الناصرية الدولي. وكان في استقباله لدى وصوله مرتضى الابراهيمي محافظ ذي قار، وعدد من المسؤولين المحليين في المحافظة.وذكر مصدر حكومي لشبكة أخبار الناصرية أن زيارة وزير الصحة تأتي في إطار جولة...

