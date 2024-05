ابراج اليوم السبت على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

2024-05-18 09:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

وكالات: مواليد اليوم السبت 18 أيار مايو من برج الثور.الاستقرار هذه هي الكلمة الاساس من حياة الثور .نجد عنده شيئا من الرومانسية .فلديه رومانسية القرن الثامن عشر التي تأخذنا الى قصص الحب الرائعه .فالثور انسان تقليدي وهو يعلق اهمية على الوعد والمواعيد .فلايعد قبل التأكد من امكانية التحقيق ولا يؤكد...

