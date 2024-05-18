اليوم .. الجوية يلاقي الميناء والزوراء بمواجهة زاخو في أبرز مباريات دوري نجوم العراق

2024-05-18 09:54:02 - المصدر: واع

بغداد – واعتستكمل اليوم السبت مباريات الاسبوع الـ(29) من دوري نجوم العراق الكروي للموسم الحالي (2023-2024) بإقامة أربع مباريات في ملاعب بغداد والمحافظات .وذكر مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) أن " أولى المباريات ستنطلق في الساعة الرابعة عصراً وتجمع فريقي نفط ميسان والطلبة على ملعب ميسان الاولمبي بقيادة الحكم الدولي واثق محمد ،تعقبها في الساعة السادسة والربع مساءً مباراة الزوراء والقادم من الشمال فريق زاخو بقيادة الحكم الدولي يوسف سعيد".وأضاف أن " ملعب النجف الأولمبي سيشهد لقاء أصحاب الارض أمام فريق دهوك في الساعة السادسة والربع مساءً بقيادة الحكم ليث فرحان ، بينما تختتم مباريات هذه الجولة بلقاء يضيفه ملعب الميناء في البصرة ويجمع أصحاب الارض وضيفه فريق القوة الجوية في الساعة الثامنة والنصف مساء بقيادة الحكم الدولي مهند قاسم ساري".