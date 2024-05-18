2024-05-18 10:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت (18 آيار 2024)، اعتقال 38 مطلوبًا بتهم منظمة وجنائية في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "بإسناد معلوماتي من الأجهزة والوكالات الاستخبارية ضمن مناطق (اللطيفية، الرشيد، اليوسفية، ناحية القصر، والرضوانية الشرقي، الحميدية، أم الكبر والغزلان، حي الكوفة) خلال الـ24 ساعة الماضية، تم القاء القبض على 38 متهما بينهم 16 مخالفا لشروط وضوابط دائرة الاقامة والجنسية و22 متهماً وفق مواد قانونية مختلفة (الجرائم المنظمة والجنائية، ترويج وتعاطي المخدرات، نزاعات عشائرية حيازة اسلحة) مع ضبط عدد من الاسلحة والاعتدة ومواد أخرى ممنوعة في جانبي الكرخ والرصافة".

وأكدت القيادة بحسب البيان، بأن "قطعاتها الأمنية بمختلف صنوفها و بجاهزية قتالية وروح معنوية عالية مستمرة بعملياتها الاستباقية لضرب أوكار الإرهاب وملاحقة عصابات الجريمة والخارجين عن القانون وفرض الأمن وتعزيزه في عموم مناطق العاصمة بغداد".

وأشارت إلى، أنه "تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".







