أصحاب الأمراض المزمنة.. إحصائية حكومية باعداد المتقدمين على الاعانة الإجتماعية

2024-05-18 10:08:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، عن أن نحو 330 ألف عراقي مصاب بالأمراض المزمنة تقدموا بطلب الحصول على راتب الرعاية الاجتماعية. يوفّر العراق رواتب مالية ومعونات شهرية للعاطلين من العمل والأرامل والأيتام، علماً أنّ الراتب الواحد لا يزيد على 180 ألف دينار عراقي، وهو مبلغ لا يغطّي معيشة المستفيدين من هذه الرواتب. المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نجم العقابي، قال، إن مرضى الثلاسيميا والأمراض السرطانية مشمولون بمنح الرعاية الاجتماعية، مبيناً أن المشمول بذوي الاعاقة من لديه نسبة 75 فما فوق مشمول بالرعاية أيضاً. وأوضح العقابي: كان المعيل لا يحق له التقديم على راتب الرعاية الاجتماعية، لكن وبعد تعديل قانون ذوي الاعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة بات الان مسموحاً له، وبامكان المعاق الحصول على الاعانة، والمعيل ايضاً يستطيع التقديم، مردفاً أن الراتبين بهذه الحالة لا يتقاطعان. وأكد أنه تم السماح للمعيل الواحد من الدرجة الأولى اعالة اكثر من شخص، لافتاً الى أن لكل معاق راتب. بحسب احصائية سابقة لدائرة الرعاية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية فإن عدد الفقراء في العراق يزيد على 10 ملايين نسمة، من أصل أكثر من 43 مليون عراقي. المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أشار الى بدء عملية المسح الاجتماعي للمتقدمين المصابين بالامراض السكرية من النوع الاول من عمر سنة الى 18 اعتباراً من يوم غد الأحد 19 ايار 2024. وأوضح العقابي أن نحو 28 الف مواطن مصاب بمرض السكري بعموم العراق قدموا طلبات للحصول على راتب الرعاية الاجتماعية، منوهاً الى أن مجموع الاعداد للمصابين بكل الامراض في العراق من المتقدمين على راتب الرعاية الاجتماعية نحو 330 ألف مواطن، ويتراوح عدد المصابين بالثلاسيميا من بين هؤلاء نحو 4 5 الاف مريض. يشار إلى أن البيانات المعتمدة الآن في وزارة التخطيط والتي تعود لسنة 2018 تشير إلى أن نسبة الفقر في العراق تبلغ 21، وفي محافظات إقليم كوردستان تصل إلى حوالي 6.5.