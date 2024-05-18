وضع خطة حكومية متكاملة لتفويج الحجاج من جميع المطارات

2024-05-18 10:08:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، وضع خطة متكاملة لتفويج الحجاج من جميع المطارات العراقية. وقال السعداوي في مؤتمر صحفي جمعه مع وزير الداخلية عبد الامير الشمري و رئيس هيئة الحج والعمرة الشيخ سامي المسعودي، وضعنا خطة متكاملة لتفويج الحجاج العراقيين من جميع المطارات العراقية الى مطارات المملكة العربية السعودية وسنتابع حركة الرحلات بشكل ميداني ومستمر لحين الانتهاء من عمليات التفويج . وأضاف: وجهنا الخطوط الجوية العراقية بتقديم عدد من التسهيلات إلى حجاج بيت الله الحرام والتعامل بانسانية ومراعاة ذوي الإعاقة والاحتياجات خاصة، مبينا: أنه ستكون هنالك خمس رحلات يوميا بعدها ستصل إلى 10 لحين انتهاء عملية التفويج ، كما أننا خصصنا طائرات واسعة البدن من بينها طائرة الاحلام الدريم لاينر خدمة لحجاج بيت الله الحرام . وتابع، وجهنا الشركة العامة لادارة المطارات والملاحة الجوية بالاستعدادات المُسبقة لتهيئة المطارات والأجواء و الصالات خدمة لحجاج بيت الله الحرام .