2024-05-18 10:24:07 - المصدر: منصة إيشان

تختتم اليوم السبت، مواجهات الجولة 29 لدوري نجوم العراق بإقامة أربع مواجهات في ميسان والنجف وبغداد والبصرة. وتقام مباراة واحدة عند الساعة الرابعة عصراً على ملعب ميسان الاولمبي تجمع فريقا اصحاب الارض والجمهور نادي نفط ميسان وضيفه القادم من بغداد نادي الطلبة . بينما تجري مباراتان عند الساعة 6:15 عصراً ، تقام الاولى على ملعب […]

ظهرت المقالة دوري نجوم العراق: أربع مباريات حاسمة في الجولة 29 اليوم أولاً على Eishan.