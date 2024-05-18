2024-05-18 10:24:07 - المصدر: منصة إيشان

أفاد موقع “أكسيوس” الأمريكي، أن ممثلين عن الولايات المتحدة وإيران أجروا محادثات غير مباشرة في سلطنة عمان بشأن الحد من مخاطر التصعيد الجديد في الشرق الأوسط. ومن الجانب الأمريكي، شارك في المحادثات مبعوث البيت الأبيض ومنسق شؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك، والقائم بأعمال المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران أبرام بالي. ونقل الموقع عن مصدرين مطلعين: […]

ظهرت المقالة “أكسيوس”: ممثلو طهران وواشنطن أجروا محادثات غير مباشرة في عمان أولاً على Eishan.