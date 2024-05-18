2024-05-18 10:54:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

سجل سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم السبت (18 آيار 2024)، استقرارًا على ارتفاع في البورصة ومحال الصيرفة بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "اسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية سجلت 145,900 دينار مقابل كل 100 دولار".

واضاف، أن " اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 147,000 دينار، بينما بلغ الشراء 145,000 دينار لكل 100 دولار".