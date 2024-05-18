2024-05-18 11:12:01 - المصدر: واع

بغداد – واعتابع رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، ميدانياً سير الأعمال التنفيذية في مشروع (جسر غزّة) في العاصمة بغداد.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تابع ميدانياً سير الأعمال التنفيذية في مشروع (جسر غزّة)، الرابط بين ضفتي نهر دجلة عند منطقة الزعفرانية وطريق الدورة - يوسفية للمرور السريع".