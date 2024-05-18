رئيس الوزراء يتابع ميدانياً سير الأعمال التنفيذية في مشروع (جسر غزّة)
2024-05-18 11:12:01 - المصدر: واع
بغداد – واع
تابع رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، ميدانياً سير الأعمال التنفيذية في مشروع (جسر غزّة) في العاصمة بغداد.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تابع ميدانياً سير الأعمال التنفيذية في مشروع (جسر غزّة)، الرابط بين ضفتي نهر دجلة عند منطقة الزعفرانية وطريق الدورة - يوسفية للمرور السريع".
تابع رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، ميدانياً سير الأعمال التنفيذية في مشروع (جسر غزّة) في العاصمة بغداد.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تابع ميدانياً سير الأعمال التنفيذية في مشروع (جسر غزّة)، الرابط بين ضفتي نهر دجلة عند منطقة الزعفرانية وطريق الدورة - يوسفية للمرور السريع".