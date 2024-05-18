مستشار حكومي يوضح بشأن مناقشة جداول الموازنة في الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء

2024-05-18 11:12:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – نصار الحاجأوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، بشأن مناقشة جداول الموازنة في الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء.وقال صالح لوكالة الانباء العراقية (واع) إنه "خلال الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء ستتم مناقشة الجداول المالية"، لافتا الى أنه "سيتم اعتماد هذه الجداول بقرار من مجلس الوزراء ومن ثم احالتها الى مجلس النواب للموافقة عليها وذلك تنفيذا لاحكام المادة ٧٧/ثانيا من قانون الموازنة العامة الاتحادية الثلاثية رقم 13 لسنة 2023".وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قد وجه خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة بعقد جلسة استثنائية للمجلس يوم الأحد لمناقشة جداول الموازنة.