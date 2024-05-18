اليوم .. انعقاد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة اليد في بغداد

2024-05-18 11:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واعيعقد اليوم السبت في بغداد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة اليد بمشاركة (14) دولة عربية وبحضور شخصيات رياضية عربية .ونقل بيان للمكتب الاعلامي لاتحاد كرة اليد المركزي عن رئيس الاتحاد أحمد رياض عن أن " الاجتماع الذي يعقد في بغداد هو الأول من نوعه، وحظي بدعم اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة، وسيشهد تواجد 30 شخصية رياضية عربية، يمثلون 14 دولة، يتقدمهم رئيس الاتحاد العربي فاضل بن علي آل نمر وأمينه العام فاخر علي غاشي، وعضو اللجنة التنفيذية الدكتور خالد عبد الرحمن، ومدير الاتحاد ناصر السقا ".وأضـاف أن " اللجان المشكلة للاستقبال والتشريفات والإعلام والمالية وتهيئة قاعة الاجتماع والسكن الملائم للوفود المشاركة ووسائط النقل، أكملت تحضيراتها الإداريـة والتنظيمية لاستقبال المشاركين من السعودية والأردن ولبنان وسوريا واليمن والسـودان وقطر وفلسطين وتونس وجيبوتي ومصر وعمان والجزائر والبحرين،على أن تنطلق أعمال الاجتماع في الساعة الحادية عشرة صباحا ".