دوري نجوم العراق.. أربع مواجهات اليوم في الجولة 29

2024-05-18 11:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تستكمل، اليوم السبت (18 آيار 2024)، مباريات الاسبوع الـ (29) من دوري نجوم العراق لكرة القدم بإقامة أربع مباريات في بغداد والمحافظات.

وتنطلق أولى المباريات في الساعة الرابعة عصراً بين فريقي نفط ميسان والطلبة على ملعب ميسان الأولمبي، فيما يستضيف الزوراء في الساعة السادسة والربع مساءً فريق زاخو.

ويشهد ملعب النجف الأولمبي في الساعة السادسة والربع مساءً لقاء أصحاب الأرض أمام فريق دهوك، بينما تختتم مباريات هذه الجولة بلقاء يجمع فريق الميناء البصري على ملعبه وضيفه فريق القوة الجوية في الساعة الثامنة والنصف مساء.