غدا.. انطلاق الرحلة الأولى من حجاج ذي قار إلى الأراضي المقدسة

2024-05-18 11:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلنت هيئة حج ذي قار، اليوم السبت، تفويج الحجاج من المحافظة جوا الى المدينة المنورة لأداء مناسك الحج اعتبارا من يوم غد الاحد، لتكون اول قوافل تنطلق الى بيت الله الحرام . وقال مدير الهيئة هادر شاكر لـ”شبكة اخبار الناصرية”، إن “يوم غد الاحد سيشهد انطلاق أولى الرحلات...

