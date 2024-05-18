استقرار اسعار صرف الدولار في بورصة الناصرية اليوم السبت

2024-05-18 11:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: تشهد بورصة الناصرية المحلية ليوم السبت المصادف 18 أيار للعام 2024 استقرارا نسبيا في أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل سعر الدينار العراقي سعر الشراء 145750 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي سعر البيع 146250 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي السعر الرسمي المقر من قبل البنك المركزي...

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