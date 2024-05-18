بوجهة نظر بوتين.. لماذا أمريكا تعاقب السيارات الكهربائية الصينية؟

2024-05-18 11:24:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على السيارات الكهربائية الصينية لأنها أصبحت أفضل. وأضاف الرئيس بوتين، خلال اجتماع مع طلاب جامعة هاربن البوليتكنيكية، وفق موقع سبوتنيك الروسي، إن عالم اليوم منظم بطريقة تظهر في بعض الأحيان مواقف تتعلق بالمنافسة غير العادلة. وأضاف، على سبيل المثال، في الآونة الأخيرة، قام الأمريكيون بفرض عقوبات على السيارات الكهربائية في الصين. لماذا؟ وما هو السبب؟ لأن السيارات الصينية أصبحت أفضل، لهذا السبب. لا يوجد أي سبب آخر. وشدد الرئيس بوتين على أن هذا التصرف الأمريكي، يعتبر مثالا ساطعا على المنافسة غير العادلة. ووصل الرئيس الروسي مساء الأربعاء إلى الصين في زيارة دولة استغرقت يومين، وعقد محادثات مع نظيره الصيني بالصيغتين المصغرة والموسعة بحضور وفدي البلدين، كما وقع الزعيمان على وثيقة بشأن تعميق الشراكة الكاملة والتعاون الاستراتيجي.