2024-05-18 11:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلن رئيس هيئة الحج والعمرة، مساء الجمعة (17 ايار 2024)، انطلاق قوافل تفويج الحجاج العراقيين الى الارض الحرام جويًا.

وقال المسعودي في مؤتمر صحفي حضره مراسل "بغداد اليوم" من داخل مطار بغداد، انه "ستنطلق قوافل الحجاج الى الديار المقدسة بعد قليل".

واوضح أن "العراق هو الوحيد الذي قدم دعما لكلفة الحجاج مايقارب الـ39 مليار دينار عراقي".

واشار الى ان "19 الف حاج سيتم نقله جوًا"، مبينا ان "وزارة الداخلية مسؤولة عن تأمين الطرق للحجاج برًا".





من جانبه قال وزير الداخلية عبد الامير الشمري في المؤتمر، انه "امّنا الطرق للحجاج وجميع الاجهزة الامنية مشاركة في الخطة الامنية لحماية الحجاج العراقيين".







