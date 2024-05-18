بعد طلب من الانتربول.. تفاصيل تسليم أحد مهربي البشر بالاقليم الى السلطات الأوربية- عاجل

2024-05-18 11:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -السليمانية

كشف مصدر في جهاز الآسايش بإقليم كردستان، اليوم السبت (18 آيار 2024)، عن تفاصيل تسليم أحد مهربي البشر والذي اعتقل في الإقليم إلى السلطات الأوربية.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "قوات الآسايش اعتقلت برزان مجيد وهو موجود في سجن خاص في السليمانية".

وأضاف أن "الاعتقال جاء بناءً على طلب من الانتربول"، مبينا أنه "الى الآن لم يتم الاتفاق على تسليمه لأي دولة، كونه متهم من بلجيكيا وبريطانيا والمانيا وهولندا".

ويوم الاثنين الماضي، أعلن جهاز أمن السليمانية "الآسايش"، اعتقال أحد أخطر تجار البشر الملقب بالـ"عقرب" والمطلوب للإنتربول.

وقال الجهاز في بيان، اطلعت عليه "بغداد اليوم"، إنه "تم اعتقال أحد أخطر المهربين وتجار البشر المدعو (ب ك م) والملقب بالـ(عقرب)، وتسليمه للعدالة"، موضحا أن "ذلك يأتي بعد متابعات وتحقيقات أجرتها قوات الآسايش، إثر صدور الموافقات القضائية"، مبينا أن "المعتقل مطلوب من الإنتربول".

وأضاف أن "المتهم موقوف استنادا للمادة (5) من القانون رقم (28) لسنة 2012، والتحقيق جار في القضية"، مشددا على أن "لا أحد فوق القانون، وقوات الآسايش مستمرة في ملاحقة المطلوبين تحقيقا للأمن والاستقرار".