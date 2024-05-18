ارتفاع أسعار الذهب في بغداد واستقرارها لدى اربيل

2024-05-18 11:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، واستقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، مع بداية الأسبوع اليوم السبت.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 491 الف دينار، وسعر الشراء 487 الف دينار.

وسجل سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي عند 461 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 457 الفاً .

وفيما يخص أسعار الذهب بالمفرد في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 495 الف دينار و 505 الاف ، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 465 الفاً و475 الف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 563 الف دينار ، وعيار 21 بيع 493 الف دينار ، وعيار 18 بيع 422 الف دينار