العراق يتراجع الى المرتبة السابعة بشراء العقارات في تركيا

2024-05-18 11:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم السبت، ان العراقيين احتلوا المرتبة السابعة بين أكثر الدول بشراء العقارات التركية خلال نيسان/أبريل الماضي.

وقالت الهيئة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ، ان مبيعات المنازل للأجانب انخفضت بنسبة 50.3% في نيسان مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، لتصل إلى 1,272 وبلغت حصة مبيعات المساكن للأجانب من إجمالي مبيعات المساكن في نيسان 1.7% ، مضيفا أن المحافظات التي لديها أكبر كانت عدد من مبيعات المنازل للأجانب هي أنطاليا بـ 454، وإسطنبول بـ 407، ومرسين بـ 149، على التوالي.

وأشارت إلى أن "الروس تصدروا باقي الدول في الأكثر شراء للعقارات في تركيا خلال شباط وبعدد 293 منزلا، وجاء الإيرانيون بالمرتبة الثانية حيث اشتروا 117 منزلا، وتلتها اوكرانيا ثالثا بـ 91 منزلا ، وتلتها ألمانيا بالمرتبة الرابعة 70 منزلا، وتلها كازاخستان بالمرتبة الخامسة بـ57 منزلا ، وجاءت أذربيجان بالمرتبة السادسة 54 منزلا، وجاء العراق سابعا بـ 42 منزلا.

وطالما تصدر العراقيون دول العالم في قائمة شراء المنازل في تركيا منذ العام 2015، إلا أن ترتيبهم تراجع للمركز الثاني بعد إيران مع بداية العام 2021، قبل أن يتراجع للمركز الثالث منذ شهر نيسان 2022 بعد هيمنة روسية على العقارات التركية.