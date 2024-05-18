الدولار يثبت ببغداد وينخفض في كوردستان مع بداية الأسبوع

2024-05-18 11:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي في أسواق العاصمة العراقية بغداد، وانخفضت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، مع بداية الأسبوع صباح اليوم السبت.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار استقرت مع افتتاح بورصتي الكفاح و الحارثية ببغداد لتسجل 145900 دينار مقابل كل 100 دولار ، وهي نفس الأسعار التي سجلت نهاية الاسبوع يوم الخميس الماضي .

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 147000 دينار، بينما بلغ الشراء 145000 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل فإن البورصة لا تتداول ايام العطل الرسمية إلا الدولار سجل انخفاضا طفيفا في محال الصيرفة حيث بلغ سعر البيع 145500 دينار، وسعر الشراء 145200 دينار مقابل كل 100 دولار.