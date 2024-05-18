2024-05-18 11:48:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلن مجلس أمن إقليم كردستان العراق يوم أمس الجمعة إلقاء القبض على سقراط خليل اليد اليمنى لزعيم تنظيم “داعش” السابق أبو بكر البغدادي. وقال بيان صادر عن مجلس إقليم كردستان العراق، إن “الإرهابي الكبير المدعو سقراط خليل، انضم إلى تنظيم داعش في عام 2013”. من هو سقراط خليل؟ – بحسب البيان فإن سقراط […]

ظهرت المقالة “عبد الله التفخيخ”.. من هو سقراط خليل ذراع البغدادي الأيمن المُعتقل في كردستان أولاً على Eishan.