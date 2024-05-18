رئيس شبكة الإعلام: صحيفة الصباح حافظت على أن تكون الأولى في العراق

2024-05-18 12:06:06 - المصدر: واع

بغداد – واع - احمد سميسماحتفت شبكة الإعلام العراقي، اليوم السبت، بالذكرى الحادية والعشرين لتأسيس صحيفة الصباح وانطلاقها.وقال رئيس شبكة الإعلام العراقي، كريم حمادي، خلال الاحتفالية السنوية بذكرى تأسيس الصباح، والذي حضرته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن " هذه الصحيفة تحملت المخاطر والصعاب، وضمت العديد من المبدعين"، لافتاً إلى أن "احتفالية التأسيس هي أقل ما يمكن أن يقدم للصحيفة والعاملين فيها".وأضاف أن "الصحيفة حافظت على أن تكون الأولى في العراق، ومع كل التقلبات وحتى مع انخفاض الصحافة الورقية لدى المتلقي فإن صحيفة الصباح حافظت على مستوى مقبول ومحترم من المتابعة".وأعرب رئيس الشبكة، عن "شكره وتقديره لجميع العاملين في الصحيفة"، مؤكداً "دعمه للصحيفة والعاملين فيها من أجل الاستمرار بالتقدم بالعمل والأداء".بدوره، قال رئيس تحرير الصباح، أحمد عبد الحسين، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "صحيفة الصباح تأسست في إحداث انتقال العراق من العهد الدكتاتوري إلى عهد الحرية".وأضاف عبد الحسين، أن "أبرز مصداق للحرية هو حرية التعبير وحريات الصحافة، فكانت صحيفة الصباح عنواننا في حرية التعبير وعنوان الصحافة العراقية في العراق الحر".وتلقت صحيفة الصباح، اليوم واليومين الماضيين، عدداً من برقيات التهنئة والتبريكات وباقات الزهور بالذكرى الحادية والعشرين لتأسيسها وانطلاقها.وتأسست جريدة الصباح إحدى مديريات شبكة الإعلام العراقي، في العام 2003، بعد سقوط النظام البائد وبدء حقبة جديدة، لتواكب أحداث العراق الجديد وتلامس حاجيات الشعب ومطالبه وأصوات أبنائه.