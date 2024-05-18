القبض على 7 مسافرين بحوزتهم مواد مخدرة في ثلاث محافظات

2024-05-18 12:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة قوات الحدود، اليوم السبت (18 آيار 2024)، القبض على (7) مسافرين بحوزتهم مواد مخدرة في محافظات البصرة وديالى وواسط.

وقال اعلام القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "ضمن جهود قيادة قوات الحدود في منع إدخال المخدرات، وبعمليات منفصلة، تمكنت مراكز شرطة كمرك الشلامجة والمنذرية وزرباطية التابعة لمديريتي شرطة كمرك المنطقة الثالثة والرابعة من ضبط (6) مسافرين أجانب ومسافر عراقي واحد بحوزتهم مواد مخدرة نوع (ميتادون، كرستال، ماريجاونا، ترياك)".

وأضاف البيان، انه "تم إحالة جميع المتهمين والمضبوطات الى القضاء".