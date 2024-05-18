لأول مرة .. إقامة سباق "هارد أندرو" للدراجات النارية في إقليم كوردستان (صور)

2024-05-18 12:18:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت هيئة السياحة في اقليم كوردستان، أنه وبالتنسيق مع إدارة سوران المستقلة والمديرية العامة للسياحة التابعة لها والجهات المعنية الأخرى، أُقيم لأول مرة سباق "هارد أندرو" للدراجات النارية بمشاركة لاعبين محليين وعالميين وحضور عدد كبير من السياح.

وقالت الهيئة في بيان اليوم السبت، أن المسابقة نظمها أمس الجمعة الاتحاد العراقي للسيارات والدراجات النارية فرع اربيل و برعاية شركة "بازلان"، وجمعية جبل "كورك" السياحية.

وفي الختام تم توزيع الجوائز على المشاركين والفائزين، وفقا للبيان.