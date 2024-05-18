التربية تعلن نجاح امتحانات السادس الابتدائي

2024-05-18 12:24:01 - المصدر: الفرات نيوز

وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد في بيان تلقته {الفرات نيوز} "نبارك لطلبتنا وهيئاتنا التعليمية انتهاء الامتحانات الوزارية النهائية لمرحلة للسادس الابتدائي بهذا المستوى العالي وهذا النجاح التنظيمي الذي تكلل بتظافر الجهود في مُختلف المراكز الامتحانية بعموم المديريات العامة للتربية في البلاد".

وأضاف أن "وزارة التربية واللجنة الدائمة للامتحانات اثبتتا ان استعداداتهما وخططهما اثمرت عن تنظيم وانسيابية عالية واختبارات موضوعية ونهاية لائقة بعام مُستقر تربويّاً".