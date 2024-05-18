النفط يسجل مكاسب أسبوعية بدعم مؤشرات إيجابية من أميركا والصين

2024-05-18 12:30:02 - المصدر: واع

متابعة - واع

ارتفعت أسعار النفط محققاً مكاسب أسبوعية بدعم مؤشرات إيجابية من أميركا والصين.

وسجل خام برنت أول زيادة أسبوعية في ثلاثة أسابيع بدعم من المؤشرات الاقتصادية من أكبر مستهلكين للنفط في العالم، وهما الصين والولايات المتحدة، مما عزز الآمال في ارتفاع الطلب.

وارتفعت أسعار خام برنت 71 سنتا بما يعادل 0.85% لتصل عند التسوية إلى 83.98 دولاراً للبرميل، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 83 سنتا أو 1.05% ليبلغ عند التسوية 80.06 دولار للبرميل.

وعلى مدار الأسبوع، ارتفع خام برنت 1% تقريبا، بينما صعد خام غرب تكساس 2%، وارتفع الناتج الصناعي الصيني 6.7% على أساس سنوي في نيسان، إذ اكتسب تعافي قطاع التصنيع زخما وزادت وتيرة نموه مما يشير إلى احتمال ارتفاع الطلب.

المصدر: العربية