2024-05-18 12:30:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف تحالف "العزم"، أن القوى السياسية كافة تشهد اجتماعات واتصالات مكثفة قبل عقد جلسة انتخاب رئيس البرلمان العراقي المقررة، اليوم السبت.

وقال المتحدث باسم التحالف عزام الحمداني، لوكالة شفق نيوز، ان "القوى السياسية تخوض الآن اجتماعات واتصالات مكثفة قبل عقد جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب، وهذا أمر طبيعي، فكل جهة تريد كسب الأصوات لمرشحيها لهذا المنصب، خاصة بعد انحسار التنافس ما بين سالم العيساوي ومحمود المشهداني".

وبين الحمداني ان "كل المؤشرات تدل وتؤكد على أن الأغلبية البرلمانية سوف تصوت لصالح النائب عن الانبار سالم العيساوي، ولهذا لدينا تخوف من قيام بعض النواب من افتعال مشاكل وإفشال جلسة الانتخاب من خلال "العراك" ما بين بعض النواب، لمنع وصول العيساوي الى رئاسة مجلس النواب".

أكد المتحدث باسم تحالف العزم أن "هناك إصرارا برلمانيا على حسم انتخاب رئيس البرلمان خلال جلسة اليوم"، مشددا أن "على رئاسة مجلس النواب اتخاذ الإجراءات الصارمة والحازمة، بحق كل من يريد إثارة الفوضى داخل قاعة البرلمان لإفشال انتخاب الرئيس الجديد".

وتترقب الأوساط السياسية داخل أروقة البرلمان العراقي، اليوم السبت، بحذر شديد بانتظار جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب، بعد قرابة نصف عام على تنحية رئيسه السابق محمد الحلبوسي، مع تباين الآراء حول اولوية انتخاب محمود المشهداني، أو سالم العيساوي.