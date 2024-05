2024-05-18 12:32:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: دعا رئيس لجنة الصحة والبيئة عضو مجلس محافظة ذي قار احمد غني الخفاجي، اليوم السبت، إلى اجتماع طاريء لمناقشة ملف مرضى السرطان وإمكانية توفير الدعم اللازم لهم . وقال الخفاجي في لقاء له لإذاعة الناصرية إن “لجنة الصحة والبيئة ستناقش في اجتماع طارئ دعت له الحكومة المحلية...

