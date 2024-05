مكافحة مخدرات ذي قار تخاطب المدمنين: لن يقاضى من يسلم نفسه للعلاج

2024-05-18 12:32:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:خاطبت مديرية مكافحة ذي قار، اليوم ، أهالي المحافظة للتعاون مع القوات الأمنية للابلاغ عن المتاجرين والمروجين والمتعاطين للمواد المخدرة، فيما طمئنت من يريد تسليم نفسه إلى العلاج. وقال مدير المديرية، العميد قحطان عبد الكاظم، في رسالة تلقتها “شبكة أخبار الناصرية”، إن “المواطنين يستطيعون التواصل مع المديرية مباشرة...

