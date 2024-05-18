نفط ميسان يؤكد جاهزيته لمواجهة الطلبة في دوري النجوم

2024-05-18 12:36:02 - المصدر: واع

ميسان – واع - شذى السودانييلتقي فريق نفط ميسان بكرة القدم نظيره الطلبة اليوم السبت على ملعب ميسان الأولمبي لحساب الجولة الـ(29) من دوري النجوم للموسم الحالي (2023-2024).وقال المدرب المساعد لفريق نفط ميسان ضياء سالم لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "فريق نفط ميسان أنهى استعداداته لمواجهة اليوم المهمة أمام فريق الطلبة لحساب الجولة الـ(29) من دوري نجوم العراق".وأضاف أن " المباراة تعد في غاية الاهمية كونها تقام في ملعب ميسان الأولمبي وبين جماهيرنا ، إضافة الى ان فريق الطلبة احد أفضل الأندية الجماهيرية العريقة في دورينا ".وأوضح أن " الفريق بكامل جاهزيته لهذا المباراة ويسعى لحصد نقاط المباراة وتحسين موقعه في سلم ترتيب فرق دوري نجوم العراق بكرة القدم ، على الرغم من غياب بعض لاعبيه بداعي الاصابة".يشار الى أن فريق نفط ميسان يحتل المرتبة العاشرة برصيد (37) نقطة ، فيما يحل فريق الطلبة بالمرتبة الـ (11) وفي جعبته (34) نقطة .