اخبار العراق الان

الرئيسيةواعاخبار العراق الرياضية › نفط ميسان يؤكد جاهزيته لمواجهة الطلبة في دوري النجوم

نفط ميسان يؤكد جاهزيته لمواجهة الطلبة في دوري النجوم

نفط ميسان يؤكد جاهزيته لمواجهة الطلبة في دوري النجوم
نفط ميسان يؤكد جاهزيته لمواجهة الطلبة في دوري النجوم
2024-05-18 12:36:02 - المصدر: واع
ميسان – واع - شذى السوداني 
يلتقي فريق نفط ميسان بكرة القدم نظيره الطلبة اليوم السبت على ملعب ميسان الأولمبي لحساب الجولة الـ(29) من دوري النجوم للموسم الحالي (2023-2024).
وقال المدرب المساعد لفريق نفط ميسان ضياء سالم  لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "فريق نفط ميسان أنهى استعداداته لمواجهة اليوم المهمة أمام فريق الطلبة لحساب الجولة الـ(29) من دوري نجوم العراق". 
وأضاف أن " المباراة تعد في غاية الاهمية  كونها تقام في ملعب ميسان الأولمبي وبين جماهيرنا ، إضافة الى ان فريق الطلبة احد أفضل الأندية الجماهيرية العريقة في دورينا ".
وأوضح أن " الفريق بكامل جاهزيته لهذا المباراة ويسعى لحصد نقاط المباراة وتحسين موقعه في سلم ترتيب فرق دوري نجوم العراق بكرة القدم ، على الرغم من غياب بعض لاعبيه بداعي الاصابة".
يشار الى أن فريق نفط ميسان يحتل المرتبة العاشرة برصيد (37) نقطة ، فيما يحل فريق الطلبة بالمرتبة الـ (11) وفي جعبته (34) نقطة .

واصل المتابعة على واع