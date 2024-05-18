2024-05-18 12:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد



اكد عضو لجنة الامن النيابية النائب ياسر اسكندر وتوت، اليوم السبت (18 آيار 2024)، إن غرفة عمليات عليا ستدير تفويج حجاج العراق عبر معبر عرعر الحدودي، فيما اشار الى ان خطة الأمن بدأت قبل ايام.

وقال وتوت في حديث لـ "بغداد اليوم"،إن "اللجنة العليا المعنية بادارة وتنظيم تفويج حجاج بيت الله عبر البر من خلال معبر عرعر الحدودي مع المملكة العربية السعودية استكملت كل الإجراءات ومنها تأمين الطرق البرية على مدار الساعة والانتقال الى مرحلة التمشيط الجوي الذي سيكون مستنفراً على مدار ايام نقل الاف الحجاج من بغداد وبقية المحافظات الى المعبر".

واضاف، أن "غرفة عمليات عليا ستدير تفويج حجاج العراق عبر معبر عرعر الحدودي من خلال التنسيق مع قيادات العمليات في المحافظات من اجل تنظيم تدفق القوافل بشكل انسيابي لضمان المرونة في الوصول والدخول وفق الاجراءات".

واشار الى أن "هناك دعماً لإجراءات الامن على طرق الحج البرية وصولا الى عرعر الحدودي"، لافتا الى ان "خطة أمن المعبر انطلقت منذ ايام استعداداً لاستقبال اول قافلة خلال الايام المقبلة بالتنسيق مع بعثة الحج العراقية".

ومساء الجمعة، (17 ايار 2024)، انطلقت أول وجبة من الحجاج العراقيين الى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج للعام الجاري، عبر مطار بغداد الدولي وامتاز أفرادها بكبار السن من النساء والرجال.

واوضح رئيس هيئة الحج والعمرة، إن "العراق هو الوحيد الذي قدم دعماً لكلفة الحجاج مايقارب الـ39 مليار دينار عراقي"، مشيرا الى ان "19 الف حاج سيتم نقلهم جوًا".

وفي سياق متصل قال وزير الداخلية عبد الامير الشمري في المؤتمر صحفي ، انه "تم تأمين الطرق البرية للحجاج وجميع الاجهزة الامنية مشاركة في الخطة الامنية لحماية الحجاج العراقيين اثناء ذهابهم للديار المقدسة".