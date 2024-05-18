مقتل منتسب بوزارة الداخلية على يد أبنه شمالي بغداد

2024-05-18 13:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة المحلية، يوم السبت، بمقتل شخص يعمل منتسباً بوزارة الداخلية على يد نجله المراهق مستخدما سلاح الضحية الحكومي، وذلك شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن القوات الأمنية تلقت بلاغاً بوجود جريمة قتل في منطقة الحسينية شمالي بغداد حيث تبيّن أن المواطن المدعو المواطن (هـ، ص، هـ، ع) مواليد العام 1984، والذي يعمل منتسباً في وزارة الداخلية وتحديدا بمقر وكالة الأمن الاتحادي قد تم قتله من قبل أبنه المدعو (أ، هـ، ص، هـ).

وأوضح المصدر، أن الابن قام بقتل والده مستخدماً سلاح الضحية الحكومي وهو مسدس نوع (كلوك)، عازيا أسباب وقوع الحادث الى وجود مشاكل عائلة وهي كثرة التعنيف من قبل المجنى عليه، ومنع الجاني من أداء الامتحانات المدرسية.